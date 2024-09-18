Диктатор Путин существенно увеличил численность своей армии: в США прокомментировали

Решение президента-диктатора РФ Владимира Путина увеличить свою армию еще на 180 тыс. военных – это "отчаянный выбор в попытке продолжать войну".

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Это еще один признак отчаянного выбора, который Путин вынужден сделать, чтобы поддержать эту войну. Эти действия показывают, что он по-прежнему готов пожертвовать жизнями тысяч и сотен тысяч своих сограждан ради этой ненужной войны", — подчеркнул представитель Госдепа.

Он заявил, что Кремль платит огромную цену за войну в Украине, теряя сотни тысяч россиян убитыми и ранеными.

Как сообщалось, 16 сентября "фюрер" подписал указ об увеличении численности Вооруженных Сил РФ. Штат вырос на 180 000 человек – до 2 389 130.

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