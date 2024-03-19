"Диктатура – это инструмент": нардеп от "Слуги народа" отметился скандальным заявлением (видео)

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Демченко заявил, что сейчас максимальное количество решений принимает лично президент Владимир Зеленский и "диктатура – это инструмент, который может помочь нам победить в войне против России".

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Я могу сказать, что действительно максимальное количество решений принимается президентом, максимальное количество государственных органов ориентировано на президента. Наверное, ответственность в полном объеме за вопросы войны, международные – 100% на президенте... Для страны, людей диктатура – это точно в минус всегда. Но для победы в войне, возможно, это тот инструмент, который может помочь победить врага. Но нам нужно понять, что мы боремся с тоталитарной страной и диктаторским режимом на высшем уровне", — сказал он.

Напомним, польский генерал шокировал заявление о потерях Украины в войне.

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