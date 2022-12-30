Динамика больших потерь заставляет врага постоянно обновлять свои силы в Бахмуте — Череватый

Бахмут сегодня является самой горячей точкой фронта. ВСУ наносят оккупантам значительные потери, вследствие чего россияне вынуждены постоянно обновлять свои силы.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что Бахмут – это символ неспособности врага.

Об этом он сказал 30 декабря в эфире телеканала "Эспрессо".

"Бахмут является эпицентром и символом нашей борьбы и несокрушимости. Бахмут — это символ неспособности врага. За эти сутки произошло 249 обстрелов на Бахмутском фронте, 32 боестолкновения. Враг потерял 131 человека убитыми, более 150 ранеными. Противник также потерял два склада с боекомплектом", — сообщил Череватый.

По его словам, Бахмут — это одна из самых горячих точек, где враг прибегает к самым агрессивным действиям.

"Динамика больших потерь заставляет врага постоянно обновлять свои силы. ЧВК Вагнера пополняют личный состав заключенными, но у них уже на этом направлении появляются проблемы. Уже в тюрьме России пришли известия, что это билет в один конец. На направлении Угледар в районе Степного уже замечена другая частная военная компания "Патриот", которую связывают с министром обороны Шойгу", — добавил Череватый.

Напомним, ранее Череватый рассказал, что две частные военные компании – "Вагнера" и "Патриот" – конкурируют между собой. Однако они находятся на разных "театрах военных действий". Череватый предполагает, что прямого взаимодействия между ними нет.

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