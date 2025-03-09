Динамика штурмовых действий увеличилась почти вдвое: в DeepState сообщили, на каких направлениях

За последние 7 дней февраля и первые 7 дней марта наблюдается увеличение динамики штурмовых действий увеличилось. Она выросла почти вдвое.

Об этом пишет DeepState.

"Фиксируется рост количества штурмов почти вдвое на Лиманском, Курском, Краматорском и Торецком отрезках. В то же время на 33% упала активность на Покровском отрезке и почти наполовину на Новопавловском", — отметили осинтеры.

Добавляется, что Курское направление начало лидировать, перегнав Покровское.

"Внимательно следим за Лиманским и Торецким, а также начинаем обращать внимание на Ореховский, где возле одного из сел противник оказывает усиленное огневое влияние для дальнейших действий", — заключили в DeepState.

Ранее говорилось, что в Курской области РФ, где идет специальная операция Сил обороны Украины, противник массово использует солдат из КНДР, которых бросают на штурм как "пушечное мясо".

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