Украина не останется без поддержки Запада, но проблема существует в другом.

Украинцам не следует переживать по поводу выделения средств Соединенными Штатами, а лучше сконцентрировать внимание на защите страны от российских захватчиков.

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Такое мнение в эфире Эспрессо высказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2015-2019 гг.), дипломат Валерий Чалый.

"Мы должны рассматривать вопрос о том, как сделать так, чтобы не дать шансов врагу на что-либо рассчитывать", — отметил Чалый.

Он заявил, что ранее предупреждал о плохом сценарии по финансированию, но оно все равно будет.

"Потому что политически США вложились в этот вопрос только в том, что сценарий разный и разные типы войны. Одна война, которую мы видим сейчас — окопная, то есть, где много жертв с обеих сторон, вторая война — с высокотехнологичным оружием, а третья — когда на твоей стороне союзники и воюют вместе с тобой. Сценарий может быть разным, ресурсы страны не безграничны", — подчеркнул дипломат.

Малыш заявил, что Украина в любом случае будет получать дорогу от западных партнеров.

"Для того, чтобы достичь планов деоккупации территории — это определенные ресурсы в военном плане — техника и мобилизационный ресурс. То есть у нас нет, я еще раз утверждаю, ресурсов вести войну годам. Они почему-то заявляют, какие-то перспективы рисуют в 2025 году — слушайте, самая большая проблема — это усталость человека, самая большая проблема, что люди хотят жить нормально жизнью и это есть у нас, и у врага. Поэтому давайте будем делать все, чтобы сложилось лучше всего", — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что во время нового наступления российских кафиров украинским защитникам выгоднее будет перейти к эшелонированной обороне на заранее подготовленных рубежах, чтобы с более удобных позиций уничтожать врага.

Кроме того, ранее информировали, что российские захватчики на фронте штурмуют украинские позиции малыми группами пехоты с применением авиации и бронетехники.

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