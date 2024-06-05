Дипломат объяснил, почему США разрешили наносить удары их оружием по территории РФ

Задержка в поставке оружия Украине повлияла на решение США разрешить силам обороны наносить удары по территории РФ поставленным оружием.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал дипломат Александр Хара.

Он заявил, что каждый раз, когда российские захватчики совершают военные преступления, на Западе этому ужасаются переходящие красные линии своего страха и начинающие реагировать на помощь Украине.

"Если мы говорим о разрешении наносить удары по территории РФ американским оружием, то это решение в Вашингтоне принимали вполне осознанно. В частности, одной из причин стало то, что Украине не снабжали оружие более полугода. Именно это позволило РФ накопить силы и начать наступление на Харьковщину", — объяснил Хара.

Дипломат считает, что США приняли вполне взвешенное решение, когда разрешили наносить удары по территории РФ западным оружием.

"В США поняли, что если не дать возможность Силам обороны Украины наносить удары по территории РФ, то это только дает оккупантам больше возможностей для атак на территории Украины. Соответственно было и принято решение об ударах по России. Пусть оно половинчатое, но все же есть. Это позволит Украине уничтожать силы и средства оккупантов, которые они накапливают у наших границ", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут расширить географию разрешения ВСУ наносить удары по территории РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что германский генерал назвал эффективное оружие против самолетов над территорией России.

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