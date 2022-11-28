Дипломат рассказал, когда Украина может сесть за стол переговоров с Россией и о чем можно говорить

Украинский дипломат Игорь Харченко считает, что сейчас переговоры с Россией невозможны. Разговаривать с агрессором можно только после полного поражения РФ в войне.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

Харченко отметил, что сейчас с Россией не о чем договариваться. Украине следует в будущем выбрать, с какой территорией РФ придется вести переговоры после войны.

"Украина должна готовиться к тому, чтобы представлять, с какой территорией, то есть преемницей нынешнего российского режима, она может вступить в переговоры", – считает дипломат.

Харченко считает, что после победы придется говорить о мирном послевоенном урегулировании, которое будет касаться не Украины, а нынешней территории России.

"Как писали философы предыдущих дней, что переговоры ведутся с помощью разных типов оружия, а когда враг поймет, что противиться не может, тогда и будет постконфликтное урегулирование. Может кто-то и хочет называть это переговорами, но я как дипломат это переговорами не назвал", — подчеркнул Харченко.

Попытки мирных переговоров с Россией

Сразу после полномасштабного наступления на Украину Россия заявила, что готова к переговорам. Агрессор требовал, чтобы они проходили в Беларуси, откуда на Киев двинулась оккупационная армия. Участники украинской делегации подчеркивают, что россияне не собирались говорить о мирном урегулировании конфликта, а лишь выдвигали нашему государству ультиматумы. Со временем при содействии президента Турции Эрдогана мирные переговоры между Украиной и Россией начались в Стамбуле, однако и они ничем не закончились.

Сейчас Россия начала ракетный террор против нашего государства. Оккупанты уничтожают энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы заставить власть пойти на уступки.

Президент Зеленский после того, как Путин попытался незаконно аннексировать части Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, заявил, что никаких переговоров с кремлевским режимом не будет.

Читайте также: