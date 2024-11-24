Дипломатический прогноз: завершение войны в 2025 году возможно, но есть определенные условия

Тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник, посол Бразилии в Украине, поделился своими дипломатическими прогнозами по завершению войны с Россией. По его словам, 2025 год может стать годом завершения войны, если Украина сможет правильно сконцентрировать свои ресурсы и не распылять их.

Об этом написала Радио Свобода.

"Думаю, это реально, но для этого нужно создавать предпосылки. Проблема даже нашей нынешней дипломатии в годы войны – мы наши ресурсы распыляем", – отметил Мельник.

Он подчеркнул, что для достижения этой цели, Украина должна сосредоточить свои усилия на взаимодействии с ключевыми партнерами, такими как США, Германия и ЕС, используя весь арсенал дипломатических средств. По словам Мельника, если Украина нацелит все свои усилия на эти направления, есть шанс, что 2025 может стать определяющим в завершении войны.

Также дипломат сравнил ситуацию с событиями после поражения Франции в наполеоновских войнах, когда был создан новый мировой порядок. "Просто остановить военные действия — это будут полушаги, которые не будут достаточными", — добавил он, подчеркивая, что для длительного мира нужно комплексное и стратегическое решение ситуации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия выпустила более 800 управляемых авиабомб по Украине за неделю. Он подчеркнул, что Украина является суверенным и независимым государством, а не полигоном для испытания оружия. Зеленский также отметил, что за эту неделю российские войска применили против Украины около 460 ударных дронов и более 20 ракет разных типов.