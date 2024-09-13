Дипломатия для Украины и России сейчас больше вопрос оружия, чем переговоров – NYT

И Украина, и Россия стараются усилить свои армии оружием союзников, чтобы получить как можно больше преимуществ в любых переговорах, которые могут когда-нибудь состояться.

Для Украины и России успехи на поле боя сейчас – это преимущество в любых переговорах позже. Это четко прослеживается в их обсуждениях поставок оружия с союзниками.

Об этом пишет The New York Times.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести в ноябре новый мирный саммит с участием России. При этом американские и европейские чиновники в кулуарах задаются вопросом, действительно ли армии обеих сторон настолько истощены войной, что Киев и Кремль готовы прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В то же время западные дипломаты обсуждают, какой оборонный альянс их страны могли бы обещать Украине, чтобы помочь достичь урегулирования конфликта.

Неотложная дипломатия Украины – разрешение на удары по РФ

Издание отмечает, что несмотря на активное обсуждение якобы "готовности Украины и ее союзников начать мирные переговоры" с РФ, "самая неотложная дипломатия", которая интенсивно обсуждается на этой неделе в Киеве, Вашингтоне и Лондоне, сейчас касается создания условий на фронте, которые обеспечат преимущество украинским защитникам. При этом и Киев, и Запад утверждают, что кремлевский диктатор по-прежнему не готов к добросовестным мирным переговорам.

Американские и европейские официальные лица, которые говорили с журналистами на условиях анонимности, ясно дали понять: на Западе считают, что Украина должна консолидировать и расширить свои достижения на поле боя, чтобы подтолкнуть РФ к переговорам и иметь для них значимые рычаги влияния.

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Дипломатические дискуссии на этой неделе также были сосредоточены на том, должны ли союзники дать Украине разрешение на использование западных ракет большой дальности для нанесения ударов по территории РФ. Великобритания и Франция готовы это сделать, но ждут решения президента США. Американские источники издания утверждают, что Байден, скорее всего, тоже согласится.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который на этой неделе посетил Киев и Варшаву, заявил, что Вашингтон будет "адаптировать" свои решения согласно ситуации на фронте в Украине.

"Мы полны решимости обеспечить Украину всем необходимым для успеха", — заявил Блинкен на пресс-конференции в Киеве.

По мнению президента Киевской школы экономики и бывшего министра экономического развития Тимофея Милованова, только успехи на поле боя и усиленный военный потенциал могут дать надежду на дипломатическое урегулирование конфликта и надолго закрепить перемирие. Особенно с учетом того, что экономические санкции не смогли повлиять на поведение Путина.

Он отметил, что для получения рычагов влияния, Украина должна иметь возможность быстро наносить удары по портам, аэродромам, нефтяным объектам и даже угрожать Москве ракетными ударами, если это необходимо.

"Путин не верит ни в какую дипломатию; он просто играет в эту игру. Но я думаю, он также хочет увидеть доказательства. Знаете, принесите квитанции и покажите, есть ли у Украины возможности", – подчеркнул Милованов.

Дипломатия России – поставки оружия из КНДР, Ирана и Китая

Дипломатические цели России сейчас напрямую зависят от удовлетворения ее потребностей на поле боя. На этой неделе США и Британия публично обвинили Иран в том, что он начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности.

Хотя и Москва, и Тегеран отрицают поставки оружия для войны в Украине, на протяжении всей войны было ясно, что дипломатия России сосредоточена на укреплении российских вооруженных сил с помощью Китая, Северной Кореи и Ирана.

Издание отмечает, что с начала полномасштабной войны Байден, опасаясь прямого конфликта между Россией и НАТО, с трудом соглашался на просьбы Украины о расширении военной помощи, только после долгих переговоров и внутренних разногласий.

Критики этого слишком осторожного подхода Байдена к вопросу помощи Украине говорят, что такая политика в конечном итоге создает две проблемы:

во-первых, способствует усилению разочарования и недоверия между американскими и украинскими официальными лицами;

во-вторых, не дает Украине возможность "накопить необходимые козыри", которые склонили бы Путина к переговорам.

По сути, говорят они, Кремлю удалось испугать Вашингтон своими "красными линиями", что дало России возможность добиться больших успехов в войне.

"Мы внезапно оказались на войне, где многие из нас убеждены, что для русских нормально находиться на Украине, но для украинцев ненормально находиться в России, что является полным новшеством в истории войн. Никто никогда раньше этого не утверждал, не говоря уже о том, чтобы заставить своих врагов поверить в это Это невероятный психологический успех с российской стороны. И у украинцев не было возможности заставить нас думать как-то иначе, кроме как доказав это, что и сделала Курская операция", — заявил Тимоти Снайдер, историк из Йельского университета.

Отставной адмирал США Уильям Макрейвен, который был командующим силами спецопераций в администрации Обамы, сказал, что до начала Курской операции он думал, что лучшее, на что может надеяться Украина, это перемирие, гарантии безопасности от союзников и деньги из замороженных российских активов для восстановления. Но наступление ЗСУ на Курск все изменило и может дать Киеву "новую карту для игры".

Дипломатия США – все решат выборы президента

Форма дипломатии Соединенных штатов будет зависеть от результата президентских выборов в ноябре. Камала Харрис обещает продолжить поддержку Украины, в то время как Дональд Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине, заблокировав поставки оружия и денег Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом месяце представит действующему президенту США, а также двум кандидатам на этот пост – Харрис и Трампу – свой план завершения войны, который "повлияет на решение России". Стратегия будет включать оказание психологического, политического, дипломатического и — в первую очередь — военного давления на Москву.

Напомним, Newsweek назвало 6 стран, которые могут быть посредниками в переговорах Украины и РФ. Авторы статьи отмечают, что на Саммите мира в июне Киев заявил, что не будет участвовать в прямых переговорах с Москвой, но перспектива того, что широкая коалиция может подтолкнуть мирную формулу Зеленского, кажется далекой.

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