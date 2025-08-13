Дипломатия под обстрелом: глава МИД Чехии был вынужден прятаться в укрытии в Днепре

Глава МИД Чехии Ян Липовский (слева) / © Бульвар Гордона

Во время визита в Днепр министр иностранных дел Чехии Ян Липовский трижды вынужден был прятаться в укрытии из-за воздушных тревог.

Об этом сообщает CTK.

Липовский встретился с главой военной администрации Днепропетровской области Сергеем Лисаком и председателем областного совета Николаем Ликашуком. Первые несколько десятков минут делегация провела в бомбоубежище из-за объявленной угрозы воздушного налета.

Во время встречи Липовский проинформировал украинских представителей о своей недавней встрече в Киеве с министром иностранных дел Андреем Сибигой и отметил важность гуманитарных и других проектов в Днепропетровской области, которые Чешская Республика активно поддерживает, в частности, в контексте восстановления после войны. Лисак и Ликашук поблагодарили за помощь и отметили, что ни одна чешская компания, работающая в регионе, не покинула его даже после начала российского вторжения.

Перед встречей Липовский возложил цветы к памятнику жертвам российского вторжения. После церемонии, около 8:00 по центральноевропейскому времени, прозвучали сирены, и делегация вынуждена была снова пойти к укрытию, где пробыла около 15 минут. Вечером того же дня Липавскому пришлось скрыться из-за тревоги в Киеве.

Сегодня министр посетил железнодорожное депо и электроподстанцию, несколько раз подвергавшихся российским атакам, последний раз – пять дней назад.

