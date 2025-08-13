- Дата публикации
Дипломатия под обстрелом: глава МИД Чехии был вынужден прятаться в укрытии в Днепре
Во время официального визита в Днепр глава МИД Чехии Ян Липовский трижды вынужден был прятаться в бомбоубежище из-за сирены воздушной тревоги.
Об этом сообщает CTK.
Липовский встретился с главой военной администрации Днепропетровской области Сергеем Лисаком и председателем областного совета Николаем Ликашуком. Первые несколько десятков минут делегация провела в бомбоубежище из-за объявленной угрозы воздушного налета.
Во время встречи Липовский проинформировал украинских представителей о своей недавней встрече в Киеве с министром иностранных дел Андреем Сибигой и отметил важность гуманитарных и других проектов в Днепропетровской области, которые Чешская Республика активно поддерживает, в частности, в контексте восстановления после войны. Лисак и Ликашук поблагодарили за помощь и отметили, что ни одна чешская компания, работающая в регионе, не покинула его даже после начала российского вторжения.
Перед встречей Липовский возложил цветы к памятнику жертвам российского вторжения. После церемонии, около 8:00 по центральноевропейскому времени, прозвучали сирены, и делегация вынуждена была снова пойти к укрытию, где пробыла около 15 минут. Вечером того же дня Липавскому пришлось скрыться из-за тревоги в Киеве.
Сегодня министр посетил железнодорожное депо и электроподстанцию, несколько раз подвергавшихся российским атакам, последний раз – пять дней назад.
Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии посетил Киев. Липовский назвал дату, когда Путин может согласиться на перемирие.