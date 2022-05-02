Дипломаты возобновляют работу в Киеве, что дает уверенность - повторных наступлений на столицу не будет

Каждый день посольства разных стран, которые в начале войны были эвакуированы в более безопасные города, приступают к работе в столице.

Чиновники из военной администрации считают: это четкий сигнал, что поддержка Украины будет продолжаться, говорится в ТСН.

Посольства массово возвращаются в Киев, а вместе с ними и вера украинцев о том, что угрозы захвата Киева сейчас уже нет. Правда, некоторые дипломаты, среди которых и временно поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштян Лесяк — надолго столицу не покидали и вернулись в посольства в период, когда на подступах к столице еще разрывались рашистские снаряды.

«Когда я вернулся в Киев, на улицах было много блокпостов и военных, людей практически не было. В течение следующих пяти дней я слышал со стороны Ирпеня и Бучи звуки мощных обстрелов и сирены воздушных тревог. После 2 апреля, когда украинская армия выбила оттуда российские войска, все прекратилось и я очень рад», — говорит временно поверенный в делах Республики Словения в Украине Боштян Лесяк.

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Не меньше самих киевлян, дипломаты радуются, что сейчас воздушных тревог в столице стало меньше. Посол Литовской Республики вернулся в столицу один из первых. Говорит, что пришлось немало побегать в бомбоубежища во время возможных авиаударов рашистов. «Я, кстати, стал первым, зарубежным послом, вернувшимся в Киев, но себя чемпионом не представляю, потому что два посла – мой коллега из Польши и Нунсен представитель Ватикана, тоже литовец – они не ехали с начала войны. Сначала тоже реагировали и во Львове, и в Киеве, тоже в убежище, потом честно говоря, уже человек привыкает», — говорит посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас.

А пока посольства пустовали — их усиленно охраняла Нацгвардия. Были ли попытки диверсантов проникнуть в зарубежные дипучреждения, нацгвардейцы, конечно, не говорят. Ограничиваются тем, что ни одно посольство разрушений или нападений не почувствовало.

«Большое внимание обращалось на сами здания, на подступы к зданиям, ну сами понимаете, что при отъезде дипломатов они надеются, что вернутся в дипломатическое представительство, зная, что они под надежной охраной, что никто сюда не проникнет», — говорит начальник поста по охране посольства Литовской Республики Олег Петренко.

В настоящее время в столицу вернулось более двух десятков дипломатических представительств. Власть считает, что это хороший сигнал для Украины, от наших зарубежных партнеров, которые сейчас усиленно работают над помощью Украины победить в войне с Россией.

В то же время, как сообщила временно поверенная США в Украине Кристина Квин, посольство США возобновляет работу в Украине.

В Киеве к работе ежедневно возвращаются посольства разных стран

В ближайшие несколько недель дипломаты еще будут ездить во Львов из Польши, но уже к концу месяца планируют вернуться в Киев.

Уже более девяти недель украинцы демонстрируют всему миру свой героизм, говорит Кристина Квин, поэтому американские дипломаты возвращаются, чтобы помочь. На месте проще координировать поступление гуманитарной помощи из США. А еще временно поверенная напомнила, что президент Джо Байден подал запрос в конгресс на 3 миллиарда долларов для помощи Украине.

«Сегодня понятно, что Путин допустил огромную ошибку, начав в Украине войну, которую нельзя ничем объяснить. Мой месседж – Россия проиграла, Украина дальше стоит, украинское правительство работает и мы возвращаемся назад, чтобы помогать им в этом», — отметила она.

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