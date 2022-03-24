Директор Ротару объяснил, почему певица молчит о войне в Украине и вспомнил, как сын подставил ее

Сергей Лавров припомнил инцидент 2014 года.

Директор украинской певицы Софии Ротару прокомментировал, почему артистка молчит о войне в Украине.

Так, знаменитость опубликовала первое и последнее сообщение о событиях в стране 28 февраля. Звезда написала, что находится в Киеве и молится о мире. Также она добавила, что "независимость и свобода стоит дорого, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины". С тех пор Ротару не выходит на связь.

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Со своей стороны Сергей Лавров объяснил изданию kp.ru, что исполнительница аполитична и избегает разговоров на эту тему. Также директор певицы вспомнил, как сын "подставил ее" с флагом Украины.

"В 2014 году у Ротару был запланирован большой гастрольный тур по России. И ее сын Руслан Евдокименко опубликовал в соцсетях фотографию матери с желто-голубым флагом, подписав "Слава Украине!". Разразился грандиозный скандал, все кричали, что Ротару предала нашу страну, и гастроли пришлось отменить", – отметил он.

Лавров добавил, что давно не общался с Ротару и даже боится ей звонить по телефону, поэтому не в курсе последних событий. Вероятно, это потому, что в начале марта на украинско-молдавской границе задержали сына и внука звезды. Они пытались незаконно убежать от всеобщей мобилизации в стране.

После скандала Руслан удалил свою страницу из Instagram.

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