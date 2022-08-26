Директор школы, подозреваемая в сдаче позиций ВСУ, не является в суд и не носит электронный браслет

В настоящее время во время слушания судьи обнаружили, что электронного браслета подозреваемая не носила.

Директор школы на Киевщине, подозреваемая в сдаче позиции ВСУ врагу в обмен на должность министра образования — не появляется в суд уже полтора месяца, говорится в ТСН.

Педагог на связь с судьями не выходит, достоверной информации, где она находится нет ни у судей, ни у прокуратуры. Сейчас женщина не явилась уже на второе слушание дела. Адвокат подозреваемой говорит, он с ней на связи и объясняет все болезнью Аллы Душкиной, но на суде не предоставил подтверждающих это документов.

Напомним, СБУ объявила о задержании директора частной школы Киевской области, которая сливала врагу позиции ВСУ.

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ТСН, учитывая большое общественное значение информации о сотрудничестве с врагом во время войны, провела собственное расследование и обнаружило, что директор известна в Киеве скандалами на предыдущих должностях под другой фамилией как Ратушная Алла.

Женщину выпустили под залог в полмиллиона гривен с обязательством носить электронный браслет. В настоящее время во время слушания судьи обнаружили, что электронный браслет подозреваемая не носила. Судебное дело перенесено, болезнь Аллы Душкиной должна проверить прокуратура.

«Не было браслетов в наличии, то есть сейчас он находится под залогом в полмиллиона, на него были возложены обязанности являться в суд, но электронный браслет невозможно было выполнить», — объясняют в суде.

Известный суду номер телефона не действует.

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