Дискредитация Польши, ложь об ВСУ и переговоры: в СНБО рассказали о фейках, которые распространяет Россия

Российская пропаганда в субботу, 14 мая, распространила много фейков о войне в Украине.
Пропагандисты продолжают дискредитировать Польшу, распространять ложь об ВСУ и российско-украинских переговорах.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
14 мая российский депутат Александр Бородай распространил фейк о том, что якобы украинцы вступают в ВСУ, чтобы зарабатывать по 3 тыс. долларов в месяц, однако после того как они попадают на фронт, пытаются избежать столкновений с армией РФ.
Также Россия продолжает дискредитировать Польшу. Пропагандисты заявляют, что именно в этой стране "возрастают антироссийские настроения". Хотя к россиянам во всех цивилизованных странах мира относятся одинаково из-за жестокой войны против Украины.
Также в СНБО предупредили о манипулятивном заявлении российского диктатора Путина, заявившего, что "переговорный процесс между российскими и украинскими представителями фактически приостановлен Киевом, который не проявляет заинтересованности в серьезном и конструктивном диалоге".
Напомним, в России возмущены заявлением президента Польши о том, что Кремль должен выплатить Украине контрибуцию. В ответ российские политики ответили, как обычно, с угрозами. Они заговорили о "денатификации" граждан Польши.
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