Дискредитирует призыв: СБУ сообщила о подозрении блогеру Мирославу Олешко

СБУ сообщила о подозрении бежавшему из Украины блоггеру-уклонцу, который призвал мужчин скрываться от призыва. Речь идет о Мирославе Олешко – парень незаконно уехал из нашего государства и занимается информационно-подрывной деятельностью.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, блоггер после подтверждения его пригодности к службе и вызову в ТЦК, в августе этого года, уехал из Украины. С этой целью он использовал поддельную справку ВЛК.

“Находясь за границей, он систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии. В настоящее время Олешку заочно уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований); ч. 4 ст. 358 (использование заведомо подложного документа)”, — рассказали в СБУ.

Блоггеру грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, что в Харьковской области агент ФСБ разведывал оборонные рубежи и базирование подразделений СБУ и Нацполиции.

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