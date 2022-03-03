Диверсанты и фейки: какая военная обстановка в Днепропетровской области

Диверсанты и фейки: какая военная обстановка в Днепропетровской области

Правоохранители только за сутки задержали 13 человек, которые собирали информацию о перемещении ВСУ.

На Днепропетровщине ночь прошла спокойно. Территория региона находится под контролем вооруженных сил Украины.

Об этом на брифинге сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

“Захода войск оккупанта на территорию области за ночь не было. Провокаций, в том числе ракетных обстрелов, не зафиксировано. Вся критическая инфраструктура работает”, — підкреслив голова облради.

Он также добавил, что правоохранители только за сутки задержали 13 человек, которые собирали информацию о перемещении ВСУ, а также фотографировали, снимали на видео размещения объектов инфраструктуры области, вели переписку с российскими кураторами.

“Если вы увидели вражескую технику, посчитайте ее. По возможности — зафиксируйте, где она находится, в каком направлении двигается. Сообщить об этом нужно в военкомат, силовикам, в Нацгвардию, СБУ, разместите информацию в интернет ресурсах”, — добавил Николай Лукашук.

Отдельно он добавил, что в области накануне военные преступники создали несколько тысяч различных аккаунтов и групп в соцсетях, благодаря которым враг пытается дестабилизировать ситуацию в области.

“Информация касалась того, что первые лица области – мэры, главы ОТГ – сбежали. Я вам сообщаю, что эти люди (первые лица — ред.) работают, координируют оборону своих городов. Все на своих местах”, — подчеркнул председатель облсовета.

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