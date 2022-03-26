Диверсанты, одетые в гражданскую одежду, пытаются прорваться в Киев — Генштаб

Диверсанты, одетые в гражданскую одежду, пытаются прорваться в Киев — Генштаб

Диверсанты переодеваются в гражданскую одежду и используют угнанные у гражданского населения автомобили.

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) РФ пытаются прорваться в Киев. Для этого они переодеваются в гражданскую одежду.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 26 марта.

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"Диверсионно-разведывательные группы противника, находящиеся на территории Киевской области не оставляют попыток проникновения в столицу. Диверсанты переодеваются в гражданскую одежду и используют угнанные у гражданского населения автомобили ", — говорится в сообщении.

В ВСУ отмечают, Россия продолжает нести потери во всех направлениях. Силы обороны методически уничтожают российских захватчиков.

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