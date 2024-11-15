Диверсанты РФ перешли границу и установили триколор в Черниговской области: что говорят в ГПСУ

В РосСМИ появилась информация, что несколько оккупантов пересекли границу с Черниговской областью, а возле сел Муравьи и Гремяч Новгород-Северской общины установили триколоры. В Госпогранслужбе опровергают это.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ и их представитель Андрей Демченко в комментарии "УП".

Путинские пропагандисты опубликовали видео, на котором видно, как двое мужчин в военной форме устанавливают флаги России в двух местах: один – на мосту через реку Судость, другой – неподалеку.

В ГПСУ отметили: заявление российских пропагандистов о том, что ДРГ зашла в село Гремяч на Черниговщине, не соответствует действительности, а мост через реку Судость, возле которого диверсанты установили триколор, они не переходили.

"Территория, где от границы действовала диверсионная группа, фактически отрезана реками, а в населенных пунктах, находящихся между реками и границей, никто не проживает. К тому же из-за постоянного подтопления территории там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления. Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону", — отметили в ГПСУ.

Спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко также опроверг заявления российских пропагандистов. Впрочем, по его словам, угроза российских диверсионно-разведывательных групп не исчезла. В частности, в Черниговской области.

"Сегодня украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в Гремяч не соответствует действительности. Мост, возле которого диверсанты противника установили свою тряпку, ", – добавил Демченко.

Как сообщалось, на днях армии РФ удалось на технике добраться до жилой застройки в Купянске Харьковской области. Содействовал продвижению врага туман. Впрочем, украинским военным удалось выбить окупантов оттуда.

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