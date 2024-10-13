С украинскими спецслужбами и партизанскими группами сотрудничают сотни или даже тысячи российских солдат.

Российские солдаты сотрудничают с украинскими спецслужбами и партизанами. Они осуществляют диверсии, повреждают технику и передают важные разведывательные данные Сил обороны Украины.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Один из российских срочников, сотрудничающий с украинской стороной, в интервью британской газете рассказал, как в июле поджег окоп своего подразделения на левом берегу Днепра. Огонь распространился на блиндаж соседнего подразделения, в результате чего несколько захватчиков погибли, пытаясь спасти боеприпасы и оружие.

"Пока они пытались потушить пожар и сохранить запасы продовольствия и оружия, огонь распространился на большую площадь. Многие солдаты получили ожоги", — говорит он.

Известно, что российский солдат недавно был завербован украинским движением сопротивления оккупации "Атеш".

"Я хорошо знал эту территорию, поскольку я был там в течение длительного времени. Я считаю, что выполнил свою работу хорошо, возможно даже больше. Результаты превзошли наши ожидания", — сказал солдат РФ.

В настоящее время российский срочник, решивший помогать Украине, находится на передовой в новой должности. В интервью The Telegraph он заявил, что готов делать все возможное для продолжения своей борьбы против режима российского диктатора Владимира Путина.

Партизанские группы

В настоящее время движение "Атеш", основанное во временно оккупированном Крыму летом 2022 года, насчитывает более 2000 бойцов сопротивления. По словам спикера партизанской группы, их действия охватывают все оккупированные территории Украины и Россию, с проникновением глубоко в ряды российской армии.

Подпольщики движения "Атеш" сотрудничают с украинской разведкой и другими сопротивлениями, используя знания местных жителей о территории, а также все чаще полагаются на самих российских солдат, которые помогают им в борьбе.

"Почти с самого начала к нам присоединяются российские солдаты, которые помогают получать информацию как на передовой, так и в тылу в Крыму и России. Но сейчас мы наблюдаем значительное увеличение количества российских военных, которые пополняют наши ряды", — отметил спикер "Атеш".

Представитель партизанской группы отметил, что российские солдаты стали "основным инструментом поддержки борьбы", выполняя важные диверсионные и разведывательные задачи. По его словам, на поле боя россияне предоставляют информацию о перемещении войск, поставках оружия и боеприпасов, а также расположении командиров и командных пунктов.

Напомним, партизаны провели разведку на полигоне 126-й отдельной бригады береговой обороны россиян в Крыму. Его обнаружили на оккупированном полуострове в селе Заречное.

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