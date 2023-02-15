Диверсии в Европе и обстрел Украины: эксперт предупредил об опасных "сюрпризах" России к 24 февраля

Эксперт считает, что от россиян 24 февраля можно ожидать чего угодно.

Российские войска к 24 февраля могут прибегнуть к диверсиям в Украине или на территории Европы, не исключается вероятность еще одной ракетной атаки.

Об этом сообщил военный эксперт Петр Черник.

Эксперт отметил, что от россиян 24 февраля можно ожидать чего угодно.

"У них есть мощная агентурная система, в этой части они работать могут. Какие-то диверсионные акты на нашей территории или на территории Европы могут произойти. Также ракетный потенциал мы не отвергаем. И они накопят новый ракетный ресурс", — сказал Черник.

Кроме того, по его мнению, "к 24 февраля будет еще одна ракетная атака".

"Чего-то слишком особенного они не смогут предложить. Возможно на этот раз вместо энергетической инфраструктуры, ударят по транспортной", — предположил эксперт.

Напомним, военный эксперт, майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал, что российская армия может готовить провокации к годовщине полномасштабного вторжения и не только в Украине. Большое новое наступление РФ маловероятно.

Как сообщали в ОК "Юг", следующая массированная атака российских оккупационных войск может прийтись на годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что накануне 24 февраля Владимиру Путину предстоит отчитаться о ходе так называемой "военной операции" в Украине перед Федеральным собранием. Поэтому до сих пор, вероятно, следует ожидать большую информационно-психологическую операцию и волну ракетных ударов по Украине.

Бывший посол США в Украине, директор Центра Евразии в Atlantic Council Джон Гербст предупредил, что в годовщину войны следует ожидать какого-то российского наступления.

Между тем, сам Путин собирается праздновать годовщину войны в Украине и устраивает концерт в Лужниках.

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