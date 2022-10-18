Диверсия на газопроводе "Северный поток-1": в Сети обнародовали фото последствий взрыва

Специалистам с помощью глубоководного дрона удалось сделать снимки поврежденной трубы российского газопровода "Северный поток-1".

Об этом пишет шведское издание Expressen.

Подводная камера зафиксировала на глубине 80 метров в Балтийском море разорванную стальную трубу. После взрыва, сила которого составляла 2,3 балла по шкале Рихтера, исчезло не менее 50 метров газопровода. Сам же взрыв могла вызвать диверсия.

Напомним, что "Северный поток" взорвали умышленно, об этом заявляют расследователи из Швеции. Доказательства свидетельствуют о серьезном саботаже, говорится в заявлении шведской службы безопасности, однако деталей о том, как произошли взрывы, не предоставляют.

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