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Диверсия на газопроводе "Северный поток-1": в Сети обнародовали фото последствий взрыва

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Диверсия на газопроводе "Северный поток-1": в Сети обнародовали фото последствий взрыва

Фото: соцмережі

В Сети обнародовали снимки поврежденной трубы российского газопровода "Северный поток-1".

Специалистам с помощью глубоководного дрона удалось сделать снимки поврежденной трубы российского газопровода "Северный поток-1".

Об этом пишет шведское издание Expressen.

Подводная камера зафиксировала на глубине 80 метров в Балтийском море разорванную стальную трубу. После взрыва, сила которого составляла 2,3 балла по шкале Рихтера, исчезло не менее 50 метров газопровода. Сам же взрыв могла вызвать диверсия.

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Напомним, что "Северный поток" взорвали умышленно, об этом заявляют расследователи из Швеции. Доказательства свидетельствуют о серьезном саботаже, говорится в заявлении шведской службы безопасности, однако деталей о том, как произошли взрывы, не предоставляют.

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