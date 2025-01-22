Диверсия в Донецке: учасники движения "АТЕШ" сожгли военный автомобиль окупантов

Партизаны провели успешную диверсию в Донецке, они сожгли военный автомобиль россиян недалеко от воинской части В/Ч 08802 бригады "Кальмиус", активно воюющей на Донецком направлении.

Об этом партизанское движение "АТЕШ" сообщило на собственной странице.

По информации партизан, транспортное средство, подготовленное для перевозки боеприпасов и личного состава, также было оснащено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), недавно передаваемыми российскими псевдоволонтерами.

"Наш агент выждал удобный момент и уничтожил авто, когда рашисты потеряли бдительность", – говорится в сообщении.

Местные жители, вероятно, были в курсе владельца машины, и сознательно не вмешивались, позволив технике сгореть.

"Таким образом, местные жители Донецка мстят оккупантам за то, что они сделали с их городом и Украиной", — подытожили партизаны.

Диверсия в Донецке: движение "АТЕШ" уничтожило технику окупантов

Напомним, недавно партизаны устроили диверсию на железной дороге в Тверской области. Этот участок пути использовался для поставки на фронт боеприпасов.

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