Диверсия в Крыму: нарушено движение российских военных поездов
Партизаны совершили диверсию на железной дороге возле Армянска.
Партизаны движения «АТЕШ» заявили об успешной диверсии на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска во временно оккупированном Крыму.
Об этом «АТЕШ» сообщил в своем Telegram.
Партизаны говорят, что нанесли удар в пиковый момент логистических перевозок россиян. В результате влияния на релейное оборудование было нарушено движение поездов, обеспечивающих поставки для российской оккупационной армии.
По данным партизан, это позволило замедлить поставки боеприпасов и материально-технического обеспечения подразделениям армии РФ на Херсонском направлении.
Ранее «АТЕШ» сообщил, что ВСУ ударили по базе россиян в Херсонской области, где было много техники.