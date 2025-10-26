ТСН в социальных сетях

Диверсия в Крыму: нарушено движение российских военных поездов

Партизаны совершили диверсию на железной дороге возле Армянска.

Анастасия Павленко
"АТЕШ" сорвал поставки оккупантов в Крыму

"АТЕШ" сорвал поставки окупантов в Крыму / © Telegram / Крымский ветер

Партизаны движения «АТЕШ» заявили об успешной диверсии на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска во временно оккупированном Крыму.

Об этом «АТЕШ» сообщил в своем Telegram.

Партизаны говорят, что нанесли удар в пиковый момент логистических перевозок россиян. В результате влияния на релейное оборудование было нарушено движение поездов, обеспечивающих поставки для российской оккупационной армии.

По данным партизан, это позволило замедлить поставки боеприпасов и материально-технического обеспечения подразделениям армии РФ на Херсонском направлении.

Ранее «АТЕШ» сообщил, что ВСУ ударили по базе россиян в Херсонской области, где было много техники.

