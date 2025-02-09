Самая длинная тревога за полномасштабное вторжение: в Ровенской области сообщили о последствиях вражеской атаки

В Ровенской области зафиксирована самая длинная тревога с начала полномасштабного вторжения. Она длилась около 8 часов.

Об этом сообщили в Ровенской ОВА.

Как сообщили, область подверглась массированной воздушной атаке со стороны врага. Результатом работы сил ПВО является сбивание 6 враждебных целей.

Предварительно люди и инфраструктура не пострадали.

На месте ущерба работают соответствующие службы.

Ранее речь шла о том, что россияне атаковали ударными беспилотниками. Поэтому в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

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