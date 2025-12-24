Реклама

"Новость, которая сегодня утром разлетелась сетью, имеет существенно более глубокий подтекст, чем просто очередной инцидент по "перебрику". Потому что ликвидированы не были обычными патрульными. Это лица, которые прошли из-за войны против Украины и, что хуже всего, были причастны к пыткам наших пленных." Официальная версия житель в знак несогласия ликвидировал…» Но давайте честно: все мы прекрасно понимаем, что такие филигранные акции против конкретных палачей в самом сердце вражеского государства, под носом в ФСБ, не происходят просто потому, что у кого - то «лопнуло терпение».

А учитывая, что информация о ликвидации вражеских палачей в СМИ попала из-за "источников из ГУР" - несложно догадаться, чья именно эта работа, уверен он.

"И здесь невозможно не упомянуть о факторе Кирилла Буданова. Уже давно не секрет, что глава ГУР не принадлежит к типу "кабинетных генералов". Его стиль - это личная вовлеченность в разработку самых дерзких операций. И то, что в очередной раз произошло ночью в Москве, имеет четкий почерк украинской военной разведки под его руководством". блоггер.

По его словам, на наших глазах ведомство трансформируется: ГУР сегодня – это не только «глаза и уши» армии – это гарант неотвратимой возмездия врага за совершенные преступления. Это четкий сигнал каждому русскому палачу: где бы ты ни прятался – в окопе под Донецком или в патрульной машине на улицах Москвы – справедливость тебя догонит.

"Спланировать и реализовать подрыв силовиков в российской столице, когда там действуют беспрецедентные меры безопасности - это показатель гигантских возможностей нашей военной разведки. И это действительно, увлекает, но, по-моему, главное здесь - это ощущение справедливости, которое такие новости возвращают украинцам. Пока международные институты высказывают дело". Именно поэтому в глазах украинцев фигура главы ГУР становится олицетворением этой справедливости - жесткой, но необходимой. Это дает нам веру в то, что ни одно преступление врага не останется безнаказанным.