Длинные руки Буданова: блоггер прокомментировал новость об уничтожении двух вражеских палачей в Москве
Операция об уничтожении в Москве двух российских полицейских, причастных к пыткам украинцев, демонстрирует, насколько длинны руки у Кирилла Буданова и возглавляемого им Главного управления разведки. А также показали широкие возможности ГУР наводить справедливость, возвращая украинцам веру в нее. Такое мнение высказал блоггер Сергей Наумович.
"Новость, которая сегодня утром разлетелась сетью, имеет существенно более глубокий подтекст, чем просто очередной инцидент по "перебрику". Потому что ликвидированы не были обычными патрульными. Это лица, которые прошли из-за войны против Украины и, что хуже всего, были причастны к пыткам наших пленных." Официальная версия житель в знак несогласия ликвидировал…» Но давайте честно: все мы прекрасно понимаем, что такие филигранные акции против конкретных палачей в самом сердце вражеского государства, под носом в ФСБ, не происходят просто потому, что у кого - то «лопнуло терпение».
А учитывая, что информация о ликвидации вражеских палачей в СМИ попала из-за "источников из ГУР" - несложно догадаться, чья именно эта работа, уверен он.
"И здесь невозможно не упомянуть о факторе Кирилла Буданова. Уже давно не секрет, что глава ГУР не принадлежит к типу "кабинетных генералов". Его стиль - это личная вовлеченность в разработку самых дерзких операций. И то, что в очередной раз произошло ночью в Москве, имеет четкий почерк украинской военной разведки под его руководством". блоггер.
По его словам, на наших глазах ведомство трансформируется: ГУР сегодня – это не только «глаза и уши» армии – это гарант неотвратимой возмездия врага за совершенные преступления. Это четкий сигнал каждому русскому палачу: где бы ты ни прятался – в окопе под Донецком или в патрульной машине на улицах Москвы – справедливость тебя догонит.
"Спланировать и реализовать подрыв силовиков в российской столице, когда там действуют беспрецедентные меры безопасности - это показатель гигантских возможностей нашей военной разведки. И это действительно, увлекает, но, по-моему, главное здесь - это ощущение справедливости, которое такие новости возвращают украинцам. Пока международные институты высказывают дело". Именно поэтому в глазах украинцев фигура главы ГУР становится олицетворением этой справедливости - жесткой, но необходимой. Это дает нам веру в то, что ни одно преступление врага не останется безнаказанным.