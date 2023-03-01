Длительное отсутствие массированного ракетного удара по Украине должно насторожить соседнюю страну — эксперт

Государство-агрессор может накапливать максимально возможный боекомплект, чтобы нанести разрушительный удар не только по Украине, но и по Молдове, объявив новую "специальную военную операцию".

Уже три недели российские оккупанты не наносят массированных ракетных ударов по Украине. За это время государство-агрессор по состоянию на 1 марта могло накопить боекомплект от 60 до 105 ракет.

Такую длительную паузу военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает неслучайной.

“Я не склонен верить, что ракеты у российских окупантов закончились. У них производство как было, так и есть. Да, ограниченное и не удовлетворяющее потребности, но все же есть”, — заметил он.

По мнению эксперта, такая пауза может быть вызвана либо накоплением максимально возможного боекомплекта для нанесения максимально разрушительного эффекта, либо подготовкой к уже другой "специальной военной операции", которую необходимо будет поддержать нанесением ракетных ударов, например против Молдовы.

“Оказание поддержки подразделениям, наступающим с территории Приднестровья, посредством нанесения постоянных ракетных ударов по территории Молдовы может в перспективе применить Россия, если пойдет на реализацию такого сценария. И как бы это ни странно звучало, но если в ближайшее время по Украине так и не будет массированного ракетного удара, то... в этом случае стоит напрячься больше Кишиневу, чем Киеву”, — предположил Александр Коваленко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как россияне могут использовать Приднестровье для угроз Молдове и Украине.

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