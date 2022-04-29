Длительный комендантский час в Одессе: отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения

В городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.

Одесская областная военная администрация издала распоряжение, согласно которому в Одессе вводится комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. В указанный период времени запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

На период действия продленного комендантского часа временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции "Одесса-Главная". Пригородные поезда, которые курсируют в Одесской области и не заезжают в Одессу, продолжат движение", — говорится в сообщении.

Комендантский час связан, в частности, с тем, что 2 мая – восьмая годовщина трагических событий в Одессе. В этот день в 2014 году участники одесского антимайдана напали в центре города на украинских активистов. Во время столкновений раздались выстрелы, погибли несколько человек.

Кстати, на другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений – с 22:00 до 05:00.

Напомним, 23 апреля, в результате вражеского ракетного удара по Одессе погибла целая семья, три поколения женщин: бабушка Люда, молодая мама Валерия и ее 3-месячная дочь Кира. С семьей простились в среду, 27 апреля, в центре города. Прощальная церемония прошла в Спасо-Преображенском соборе.