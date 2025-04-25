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Для атаки на Киев Россия использовала ракету КНДР: генерал сделал тревожный вывод
РФ ударила по Киеву ракетой из КНДР — генерал предупреждает: Москва и Пхеньян совершенствуют оружие.
Для атаки по Киеву в ночь на 24 апреля российские войска уже не впервые применили северокорейские ракеты KN-23. Однако враг работает над улучшением точности попадания этих ракет.
Об этом генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко завил в эфире Radio NV.
Романенко озвучил характеристики ракет KN-23.
«Это такой аналог „Искандеров“. Но отличается малой точностью и большей мощностью. В два раза больше, боевая часть — под тонну. Можно представить, какие последствия применения. И в последнее время работают инженеры российские и северокорейские для того, чтобы увеличивать точность попадания«, — рассказал генерал-лейтенант.
Он также выразил мнение, что применение врагом ракет из КНДР свидетельствует о нехватке у россиян собственных аналогов баллистики.
Романенко уверен, что Россия намеренно устроила атаку на Киев на фоне мирных переговоров.
«Это делалось с целью давления на военно-политическое руководство нашей страны и граждан, просто киевлян. Воздействие для них принципиальное. Тем более в подходе, что мы не признаем юридически переход наших земель к России», — объяснил экс-замначальника Генштаба.
Напомним, по данным источников Reuters, для атаки на Киев 24 апреля россияне применили северокорейскую баллистическую ракету KN-23 (KN-23A). В то же время, глава МВД Игорь Клименко подтверждал, что это была именно баллистическая ракета, однако не указывал — была она российского или северокорейского производства.