Для атаки на Киев Россия использовала ракету КНДР: генерал сделал тревожный вывод

Разрушенный дом в Киеве после атаки в ночь на 24 апреля / © МВС

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Для атаки по Киеву в ночь на 24 апреля российские войска уже не впервые применили северокорейские ракеты KN-23. Однако враг работает над улучшением точности попадания этих ракет.

Об этом генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко завил в эфире Radio NV.

Романенко озвучил характеристики ракет KN-23.

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«Это такой аналог „Искандеров“. Но отличается малой точностью и большей мощностью. В два раза больше, боевая часть — под тонну. Можно представить, какие последствия применения. И в последнее время работают инженеры российские и северокорейские для того, чтобы увеличивать точность попадания«, — рассказал генерал-лейтенант.

Он также выразил мнение, что применение врагом ракет из КНДР свидетельствует о нехватке у россиян собственных аналогов баллистики.

Романенко уверен, что Россия намеренно устроила атаку на Киев на фоне мирных переговоров.

«Это делалось с целью давления на военно-политическое руководство нашей страны и граждан, просто киевлян. Воздействие для них принципиальное. Тем более в подходе, что мы не признаем юридически переход наших земель к России», — объяснил экс-замначальника Генштаба.

Напомним, по данным источников Reuters, для атаки на Киев 24 апреля россияне применили северокорейскую баллистическую ракету KN-23 (KN-23A). В то же время, глава МВД Игорь Клименко подтверждал, что это была именно баллистическая ракета, однако не указывал — была она российского или северокорейского производства.