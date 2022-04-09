"Для Австрии принципиально принудить Россию к миру": Зеленский поблагодарил Негаммера за поддержку

"Для Австрии принципиально принудить Россию к миру": Зеленский поблагодарил Негаммера за поддержку

Австрия продолжит санкционную политику против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Австрии Карла Негаммера за помощь в войне против России.

Об этом глава государства сказал в новом видеообращении 9 апреля.

"Был доволен услышать сегодня и от канцлера Австрии Карла Негаммера заверение, что для Австрийского государства принудить Россию к миру так же важно, как и для других ответственных государств.

Услышал и обещание, что Австрия вместе с партнерами по Европейскому Союзу продолжит санкционную политику против России, пока не произойдет полное восстановление реальной безопасности в нашем регионе. Пока Россия не отнимет все свои силы с украинской суверенной территории", — отметил Зеленский.

Глава государства также рассказал, что Негаммер поддержал вступление Украины в ЕС.

"Канцлер Австрии поддержал в ответ на мой вопрос и четкую перспективу скорейшего присоединения Украины к Евросоюзу", — рассказал он.

Кроме того, Австрия предоставила Украине важную техническую помощь.

"И отдельно хочу поблагодарить господина Негаммера за передачу Украине пожарных и спасательных машин, другого оборудования, а также за помощь горючим", — подчеркнул Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 45-го дня войны

ТСН.ua собрал главные тезисы украинского президента, которые звучали на совместной с канцлером Австрии пресс-конференции в Киеве 9 апреля.

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