Для беженцев из Украины в Германии предложили 300 тысяч частных домов

Для беженцев из Украины в Германии предложили 300 тысяч частных домов

По состоянию на среду в Германии было зарегистрировано немногим более 80 000 украинских беженцев, и каждый день прибывает все больше.

Немцы предложили 300 тысяч частных домов для размещения беженцев из Украины после вторжения России в страну.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Германии, пишет Reuters.

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"Министерство сотрудничает с некоммерческой организацией gut.org AG и некоммерческим подразделением Airbnb.org компании по аренде жилья Airbnb Inc для распределения беженцев по предложениям жилья", — говорится в сообщении.

По данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с момента вторжения из Украины виїхали более 2,3 миллионов человек. Большинство из них – женщины и дети.

По состоянию на среду в Германии было зарегистрировано более 80 000 украинских беженцев, и каждый день прибывает все больше.

Многие из них прибывают в Берлин на поезде или автобусе, что побудило столицу Германии создать временное жилье в своем закрытом аэропорту Тегель, чтобы вместить до 3000 человек.

Оттуда беженцы будут распределены по домам на более продолжительный срок в Берлине или в другом месте Германии.

Также немецкий железнодорожный перевозчик Deutche Bahn бесплатно перевозит украинских беженцев всеми поездами дальнего сообщения из Польши в Германию.

ТСН.ua