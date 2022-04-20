Для безопасного выхода гражданских из Мариуполя могут быть привлечены союзники из НАТО – CNN

Представитель Госдепартамента США сообщил, что союзники по НАТО могут быть привлечены к безопасному выходу гражданских лиц из Мариуполя.
Американский чиновник сказал, что была определенная надежда, что россияне могут позволить безопасный проход гражданским лицам и раненым военным из Мариуполя.
Об этом пишет CNN.
Источник издания отметил, что в таком случае будут привлечены союзники по НАТО, если это произойдет.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд предупредила, что такая договоренность неоднократно разрушалась, и, в конце концов, россияне должны разрешить безопасный выход.
Нуланд добавила, что осада Мариуполя говорит о жестокости этой войны и военных преступлениях, совершаемых президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, 20 апреля вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в этот день в Мариуполе будет работать гуманитарный коридор.
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