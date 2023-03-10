Для борьбы с РФ: Франция и Великобритания договорятся о создании высокоточного ударного оружия

В пятницу, 10 марта, состоится первый через пять лет саммит Великобритании и Франции.
Великобритания и Франция, 10 марта, договорятся о разработке высокоточного ударного оружия.
Об этом информирует Sky News.
Страны также намерены договориться о более тесном сотрудничестве по обучению украинских морских пехотинцев и поставке оружия Киеву.
"Ожидается, что сегодня Риши Сунак и Эммануэль Макрон подпишут соглашение о сотрудничестве Великобритании и Франции по разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией", — говорится в сообщении.
Как отметил Сунак, Запад столкнулся с "беспрецедентными угрозами". В ходе переговоров в Елисейском дворце Сунак и Макрон признают Россию самой большой угрозой как европейской, так и глобальной безопасности.
Добавим, что в пятницу, 10 марта, состоится первый через пять лет саммит Великобритании и Франции. Риши Сунак встретится с Эммануэлем Макроном и обсудит ряд вопросов.
Напомним, страны Европейского Союза согласились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов, чтобы помочь Украине, но все еще предстоит решить, "как превратить это в реальность".
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