Для чего россиянам требовалась провокация с Ил-76: объяснение политического эксперта

Провокация с Ил-76 требовалась россиянам по нескольким причинам.

Об этом политический эксперт Вадим Денисенко сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня заявил, что никакого международного консорциума по расследованию падения самолета Ил-76 не будет. Это объясняет то, что это исключительно российская история, и это касается исключительно пропаганды РФ. Это была классическая двухходовка. Первый ход РФ – это был расстрел людей на рынке в Донецке. После этого Лавров на заседании Совбеза ООН рассказывал, что украинцы убивают мирных жителей. Потом происходит история с Ил-76", – заметил Денисенко.

По словам политического эксперта, провокация из Ил-76 требовалась россиянам по нескольким причинам.

"Первая причина – это то, что все происходит накануне решений США и Бундестага по выделению средств и дальнобойных ракет Taurus Украине. Это может на время отсрочить решение этих вопросов. Второй момент, который очень важен. Мы должны понимать, что для РФ один из важнейших нарративов на 2024 год это нарратив: Россия хочет переговоров, а Украина не хочет. И третья причина – это попытка качать ситуацию на территории Украины. Якобы украинцы убивают своих военнопленных. Это была подготовленная двухходовая комбинация РФ", – пояснил Денисенко.

Падение самолета Ил-76 под Белгородом

В среду, 24 января, в Белгородской области упал самолет Ил-76. Соответствующую информацию распространили в СМИ и Минобороны страны-агрессора. По их данным, на борту якобы находились украинские военнопленные, которых перевозили для обмена.

Главное управление разведки подтвердило, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который так и не состоялся. Однако до сих пор у ГУР нет подтвержденной информации, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

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