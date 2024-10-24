Для чего Украина атаковала Курскую область: Путин в очередной раз удивил нелепым заявлением

Глава Кремля во время выступления на БРИКС заявил, что Украина атаковала Курскую область, чтобы повлиять на выборы в США.

Российский диктатор Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в российской Казани, заявил, что, мол, Украина атаковала Курскую область, чтобы повлиять на выборы в США.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Путин сказал, что считает атаку Украины на Курскую область вмешательством Киева в выборы США. Мол, таким образом Киев пытается показать США, что "их вложения в Украину были не напрасны".

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Глава Кремля также заявил, что украинские военнослужащие якобы не смогут использовать высокотехнологичное оружие без прямого участия военных НАТО.

"Все в БРИКС настроены на завершение конфликта в Украине как можно быстрее и желательно мирными средствами", – сказал диктатор.

Циничное заявление о мирных переговорах

Во время своей речи Путин также высказался по поводу вероятных переговоров Украины и России. Он сказал, что якобы при посредничестве Турции получал предложения о переговорах и согласился. Но, мол, день спустя после этого от переговоров якобы отказался президент Украины Владимир Зеленский.

"Предводители киевского режима не хотят переговоров, потому что пришлось бы отменять военное положение и проводить выборы", – заявил Путин.

Возмутился расширением НАТО

Глава Кремля также в очередной раз возмутился якобы несправедливым расширением НАТО. Он заявил, что Россия, дескать, "добьется изменения ситуации".

"Мы же это говорили: не надо этого делать, это нарушает нашу безопасность – расширение НАТО. Нет, все равно делали. Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет, и мы хотим изменить эту ситуацию и мы добьемся этого", – сказал он. он.

Напомним, Путин впервые прокомментировал вступление КНДР в войну.

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