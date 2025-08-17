Солдаты российской армии / © Associated Press

Россияне монтируют фейковые видео захвата территорий Украины войсками, чтобы создать иллюзию успехов на фронте. Такими победными «отчетами» с поля боя в Кремле потом манипулируют на переговорах с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

О съемке постановочных видео «захвата» населенных пунктов сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

«Враг направляет малые группы с российскими флагами („двойки“) в обход позиций украинских защитников. Части из них удается просочиться в отдельные населенные пункты и снять короткие видео, якобы подтверждающие „захват“ территории», — говорится в сообщении.

Одно из таких фейковых видео было снято недавно в селе Андреевка-Клевцово в Донецкой области.

По информации ГУР, на самом деле этот населенный пункт остается под контролем Украины, что продемонстрировали бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

В украинской военной разведке добавили, что группу российских «знаменосцев» недавно ликвидировали бойцы подразделения «Братство» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР» в селе Зеленый Гай в Донецкой области.

Как сообщает британское издание Daily Mail, съемка фейковых видео может быть направлена на то, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в том, что Россия якобы побеждает Силы обороны Украины.

Такая стратегия Кремля связана с тем, что российский президент Владимир Путин стремится получить контроль над территорией всей Донецкой области в обмен на мирное соглашение, которое, как считается, поддерживает Трамп.

Ради таких фейковых «побед» российских солдат посылают на самоубийственные акции, чтобы поднять в населенном пункте, который контролируют украинские военные, российский триколор, пока дроны снимают это зрелище.

По информации издания, двое российских «знаменосцев» были убиты украинским огнем. Еще двоих взяли в плен живыми.

Один заключенный во время допроса признался: «Нашей задачей было поднять российский флаг в пяти местах перед дроном и сфотографироваться».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора Трампа и Зеленского после саммита на Аляске, сообщило, что американский президент якобы передал требования хозяина Кремля по украинским территориям.

Путин якобы готов заморозить большинство линии фронта, если украинские войска выйдут с территории всей Донецкой области. Однако Зеленский отверг это требование.

Во время интервью после саммита Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.

В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский будет требовать у Дональда Трампа разъяснений относительно отказа американского лидера от требования о прекращении огня.