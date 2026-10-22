Для эвакуации и ремонта тяжелой техники: «Стальной фронт» Рината Ахметова передал 157-й ОМБр тягач и 40-тонный кран

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Для механизированных подразделений важно не только получение боевых машин, но возможность обслуживать и восстанавливать их после интенсивной эксплуатации или повреждений. Тяжелую технику нужно доставлять в ремонтные подразделения, снимать и устанавливать габаритные агрегаты, перевозить оборудование и выполнять монтажные работы. Все это требует специализированного транспорта.

Переданный военным Volvo FH16 750 имеет двигатель мощностью 750 лошадиных сил и колесную формулу 8×4. Это тягач, рассчитанный на работу с тяжелыми грузами в составе автопоезда. С соответствующим полуприцепом его можно использовать для перевозки крупногабаритной техники, в частности, машин, которые не могут двигаться самостоятельно, а также для транспортировки инженерного и ремонтного оборудования.

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Второй элемент передачи – автомобильный кран FAUN RTF 40-3 с максимальной грузоподъемностью до 40 тонн и телескопической стрелой длиной до 30 метров. Он может выполнять погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, в том числе помогать поднимать тяжелые узлы и агрегаты при ремонте техники. Фактическая допустимая масса груза зависит от вылета стрелы и условий работы.

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Вместе тягач и кран расширяют технические возможности бригады: один обеспечивает транспортировку тяжелых грузов, другой - их подъем и перемещение при обслуживании. В эту партию помощи также вошел специализированный прицеп Istrail Maskintrailer стоимостью более 2,4 млн. грн. Общая стоимость тягача, крана и прицепа составляет более 10,4 млн. грн.

«Когда тяжелая машина выходит из строя или получает повреждение, ее нужно доставить к месту ремонта, а затем работать с агрегатами, которые невозможно перемещать вручную. Для этого требуются и тягач, и кран. Собственная специализированная техника помогает нам лучше планировать перевозки и ремонтные работы и быстрее возвращать машины в эксплуатацию», — объясняет представитель 157 ОМБр.

157 ОМБр системно получает помощь от «Стального фронта». В мае 2025 года бригаде передавали, в частности, тягач с полуприцепом-тралом, способным перевозить грузы массой до 68 тонн, два 12-тонных грузовика, пикапы и микроавтобусы. Эти машины предназначались для военной логистики и транспортировки техники.

В июле 2026 года военные получили очередную партию более чем на 4,4 млн грн: автомобили, квадроциклы, 50 терминалов Starlink Mini и оборудование для обучающих симуляций. А 5 октября стало известно о передаче еще семи квадроциклов и четырех мобильных бань, обеспечивающих мобильность подразделений и бытовые нужды личного состава.

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Всего с начала сотрудничества 157 ОМБр получила от «Стального фронта Рината Ахметова» помощь на 234 млн грн. Из этой суммы 76,6 млн. грн приходится на 2026 год. Помощь охватывает транспорт, средства связи, оборудование для военных задач, ремонт и обеспечение быта.

"Стальной фронт Рината Ахметова" объединяет помощь Силам обороны Украины от бизнесов группы SCM. В рамках инициативы военным передают транспорт, беспилотники, средства связи, оборудование для ремонта и инженерных работ, а также производят защитные конструкции, стальные укрытия и другие необходимые изделия.

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