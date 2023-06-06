Для F-16 нужно строить инфраструктуру: Зеленский ответил, сколько на это уйдет времени

Для самолетов F-16 в Украине пока нет инфраструктуры. Ее нужно готовить и строить, а это требует времени.

Об этом во время пресс-конференции 6 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Инфраструктуры нет, она должна готовиться и строиться. И нет никакого смысла ее готовить, если у тебя нет договоренности о том, что у тебя будут соответствующие самолеты. На сегодняшний день очень важна встреча в Молдове, где у меня была закрыта встреча со странами, которые точно подтвердили, что они дадут нам F-16. Для этого нам нужно совместное согласование вместе с США”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также он добавил, что партнеры понимают, сколько Украине нужно истребителей.

“Я получил от некоторых наших европейских партнеров понимание количества – оно мощное. Я очень рад, что от некоторых государств получил информацию. Важно, чтобы эта коалиция была договоренностью на бумаге, и тогда начнется подготовка инфраструктуры. Это не скоро. Есть понимание, что делать и где делать”, – отметил президент.

Напомним, что правительство Германии может пересмотреть свою позицию по поставкам Украине современных западных истребителей.

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