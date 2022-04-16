"Для формирования лояльности": в Мариуполе оккупанты взяли под контроль большинство "пабликов" в соцсетях

"Для формирования лояльности": в Мариуполе оккупанты взяли под контроль большинство "пабликов" в соцсетях

Там они распространяют российскую пропаганду.

Для формирования лояльности среди людей российские оккупанты взяли под фактический контроль большинство мариупольских "пабликов" в соцсетях по поиску близких и фиксированию повреждений жилья.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Психологическая атака. Для формирования лояльности как внутри города, так и среди эвакуированных мариупольцев, оккупанты взяли под фактический контроль большинство "пабликов" в соцсетях по поиску близких и фиксированию повреждений жилья. Через такие "паблики" в большинстве случаев начинает распространяться контент, который направлен на формирование картины, где оккупанты "вежливые и помогают", а украинская власть "виновата во всем". Мы считаем, это очень угрожающей тенденцией именно из-за распространения подобных месседжей дальше через соцсети уже внутри страны. Особенно потому, что слова мариупольцев из-за внимания общества принимаются на веру без проверки", — подчеркнул он.

Советник мэра Мариуполя также призвал жителей города быть внимательными и не допускать распространения российской пропаганды. "Помните – каждый "волонтер" в России – это агент ФСБ на зарплате, выполняющий задание в Украине", — сказал Андрющенко.

Стоит отметить, что город, разрушенный на 95%, находится в блокаде российских оккупантов от 1 марта, но взять его под контроль врагу не удается. Ранее стало известно, что в Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения", чтобы "почистить неблагонадежных".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 52-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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