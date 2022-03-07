Для Гаагского трибунала: СБУ создала бот для сбора информации о преступлениях России

Для Гаагского трибунала: СБУ создала бот для сбора информации о преступлениях России

В спецслужбе призвали каждого, у кого есть подтверждения военных преступлений российских военных, сообщить о них.

СБУ создала и запустила новый официальный сервис – бот Russian war tribunal bot для сбора данных о военных преступлениях, совершенных российскими войсками в Украине.

Об этом спецслужба сообщила 7 марта.

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"Россия обязательно ответит за нападение на Украину! Потому что каждый день приносит новые доказательства Гаагскому трибуналу", — подчеркнули в Службе безопасности.

Там объяснили, что задача украинцев и СБУ – не только защищать свою страну, но и фиксировать информацию о преступлениях российской армии, чтобы никто не ушел от ответственности.

"Для сбора данных Служба безопасности Украины запустила новый сервис – официальный бот @russian_war_tribunal_bot", – добавили в спецслужбе.

Там также призвали каждого, у кого есть подтверждения военных преступлений российских военных, сообщить о них. В СБУ напомнили, что Международный уголовный суд в Гааге начал расследование дела о войне России против Украины.

Заметим, что на сегодняшний день также в полную силу работает официальный чат-бот для сообщений о движении вражеской техники и диверсионно-разведывательных групп @stop_russian_war_bot. С помощью этого бота ВСУ смогли обезвредить много российских танков.

Напомним, ранее 7 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поддержал инициативу международного сообщества создать специальный трибунал по рассмотрению преступления российской агрессии против Украины.

Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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