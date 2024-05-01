"Для гражданских ТЦК – не военные": воин рассказал о своей работе в военкомате

Военный, который служит в ТЦК и СП, объяснил, почему бойцы не должны работать в военкомате.

Военный 65-й отдельной механизированной бригады Иван Гоголь на позывной "Гога", который служит в одном из ТЦК и СП в Ивано-Франковской области, объяснил, почему бойцы не должны работать в военкомате.

Об этом он рассказал "Суспільному".

Иван Гоголь стал служить в ТЦК и СП в марте 2024 года. Он – заместитель командира роты охраны по морально-психологическому обеспечению. Сейчас занимается распорядком дня военных и проверяет работу коллег во время оповещения.

"Я думаю, это – неправильно, что военный, который отвоевал, ходит на оповещения, разносит повестки. Потому что есть определенное количество бойцов, у которых психическое состояние нарушено. А гражданские, мягко говоря, "наварачивают бурю" на них. И тогда мы видим в TikTok все эти видео. Но ведь люди не снимают, как они общаются. Ибо для них ТЦК – это не военные", - подчеркнул военный.

Иван вспоминает, что когда впервые приезжал в отпуск, люди подходили к нему, много расспрашивали и обнимали. Впрочем, сейчас люди реагируют по-другому.

"Так все классно было. Чувствовал себя нужным, хотелось возвращаться. Последние разы, когда мы приезжали в отпуск, – ну там вообще… Ты идешь в форме, а от тебя человек убегает. Я еду на машине – от меня люди убегают. Просто еду по улице", – рассказал Иван Гоголь.

Напомним, адвокат объяснил, что будет за нарушение правил военного учета.

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