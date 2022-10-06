"Для каждого составлен план реабилитации": стало известно, сколько бойцов полка "Азов" находятся в больницах

В лечебных заведениях Украины сейчас находятся более 100 азовцев. Для каждого из них составлен план реабилитации.

В Украине в больничных учреждениях находятся более 100 бойцов полка "Азов". Для каждого из них была разработана программа реабилитации.

Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель командира тылового обеспечения полка Азов Иван Игнатьев, передает "НВ".

"По состоянию на данный момент в лечебных заведениях Украины находятся более 100 азовцев. Для каждого составлен свой план реабилитации. Также проводятся юридические процедуры по обновлению документов. Хочу отметить, что вместе с патронатной службой мы заботимся о каждом бойце. Реабилитация - это долгий и дорогостоящий процесс. Но вместе с государством и неравнодушными людьми мы делаем все, чтобы поставить как можно скорее бойцов в строй”, — подчеркнул Иван Игнатьев

Он также добавил, что сейчас все бойцы живут вместе с семьями во временном жилье. Однако азовцам, потерявшим жилье в Мариуполе, со временем передадут еще порядка 50 квартир.

Напомним, что пять командиров "Азовстали" получили ордена "Золотая звезда" и звание Героя Украины.

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