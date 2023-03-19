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"Для Китая сложилась уникальная ситуация": эксперт о главном интересе Пекина в войне РФ против Украины

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
297
Время на прочтение
2 мин
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"Для Китая сложилась уникальная ситуация": эксперт о главном интересе Пекина в войне РФ против Украины

Фото: Associated Press

Конечной целью Пекина является превращение РФ в собственную "колонию".

Китай продолжает поддерживать Россию на фоне войны в Украине. В частности, помогает обходить западные санкции, впрочем, не исключена также военная помощь. Несмотря на это, для страны выгоден любой вариант завершения войны.

Об этом заявил эксрадник по нацбезопасности США Джон Болтон в интервью "Голосу Америки".

По мнению Болтона, конечной целью Пекина является превращение РФ в собственную "колонию".

"В настоящее время для Китая сложилась уникальная ситуация: он выигрывает независимо от того, чем завершится развязанная Россией война против Украины – ее победой или полным поражением", — говорит он.

Болтон отмечает, что Пекин предоставил РФ рынок сбыта для нефти и газа.

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Дата публикации
Просмотры
297
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