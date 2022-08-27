Для контрнаступления нам нужно формировать новые группировки – Жданов

Вооружение, которое могло бы способствовать развитию нашего контрнаступления, не поступает.

Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил ТСН.ua.

"Что касается оружия, было принято решение не объявлять планы. Министр обороны Резников предложил сделать сюрприз для россиян. Нам пока тяжелого вооружения не передают. Передают самолеты, в частности, с 1 сентября, поступление немецких "Гепардов", БМП 113, но идут разговоры. Передача боеприпасов, но это не наступательное оружие. Для контрнаступления нужно создать отдельную группировку войск", — сказал он.

Напомним, Украина до конца года может отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Американский военный рассказал, что для этого необходимо.

ВСУ перешли в контрнаступление на Херсон - заммэра Роман Головня в ТСН

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