"Для контрнаступления ВСУ": Франция вдвое увеличит поставки Украине снарядов 155-мм

Париж "поставит наземную технику, необходимую для контрнаступления Украины.
Франция вдвое увеличит поставку Украине 155-мм снарядов, в том числе до двух тысяч снарядов в месяц.
Об этом заявил министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню в интервью журналистам.
По его словам, Париж "поставит наземную технику, необходимую для контрнаступления Украины.
"Таким образом, мы удваиваем поставки 155-мм снарядов, чтобы с конца марта довести их до 2 тысяч в месяц", — цитирует Лекарню BFM Business.
Украина активно использует 155-мм снаряды во французских САУ "CAESAR" и в немецких PzH 2000.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его государство передаст Украине еще 12 гаубиц Caesar.
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