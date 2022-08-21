Для массированного удара у россиян нет ресурса: эксперт успокоил украинцев по случаю Дня Независимости

У россиян нет ресурса на День Независимости, 24 августа, нанести массированный удар по украинским городам.
По состоянию на сегодняшний день оккупантам не удастся повторить удары по Украине с такой интенсивностью, которая была в первые дни их полномасштабного наступления.
Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Эспрессо.
"Есть вероятность, что россияне снова могут реализовать ту тактику, которую они использовали 24 февраля, когда в течение нескольких дней массированно обстреливали территорию Украины. Однако вряд ли они могут повторить именно такой массированный удар", — сказал эксперт.
По его словам, ситуация уже изменилась – россияне используют ракеты с определенными ограничениями.
Напомним, Жданов назвал даты, когда может быть нанесен массированный ракетный удар по Украине.
Как сообщалось, россияне накапливают ракеты ко Дню Независимости, везут даже из Улан-Удэ. Политолог объяснил, чего следует опасаться.
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