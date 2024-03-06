"Для меня этот момент непонятен": военный о том, что спросил бы у Зеленского

Военнослужащий ВСУ Артем Карякин рассказал, о чем бы во время встречи спросил президента Украины Владимира Зеленского. В первую очередь он хотел бы знать, почему где-то строят укрепления, а где-то – нет совсем ничего.

Об этом украинский защитник рассказал в интервью "Цензор.нет", отвечая на вопрос, чтобы он сказал или спросил, если бы у него было полчаса наедине с президентом Владимиром Зеленским или главнокомандующим Александром Сырским.

"Если по свеженаболевшему, я бы, наверное, задал вопрос по поводу оборонительных сооружений и четко устоявшейся линии сооружений по линии фронта. Потому что у нас с этим явно есть проблемы. В каждой области, в каждом регионе, на каждом участке фронта – все по-разному. Где-то строят укрепления, где-то – бетонируют. А где-то нет совсем ничего. Для меня этот момент непонятен", – заявил военный.

Боец убежден, что инженерно Украина сейчас войну проигрывает: и как армия, и как государство.

"Мы долго смеялись над линией Вагнера, которую они строили. Но у нас самих нет даже подобия такой линии! Особенно на территории Донецкой области. То, что я сейчас вижу в районе Часова Яра, – у нас же там банально нет никаких укреплений. И это в то время, когда враг на каждом участке фронта буквально забетонировал, заминировал все! И это спасает им жизни... У нас этого нет", – подчеркнул он.

Артем Карякин отметил, что мы как-то не привыкли много копать, и у нас в Часовом Яру кроме как в подвалах обычных домов или бывших предприятий негде спрятаться и спасти свою жизнь. И это очень сильно усугубляет положение наших военных.

"А ведь у нас было достаточно времени, чтобы окопаться, пока не было наступления на этом участке фронта. И для меня не совсем понятно, почему ничего толком не было сделано. У врага на юге, ближе к Крыму, – вообще неприступные крепости. У нас такого и близко нет. Это касается и Сумской области; там у меня много друзей служит в приграничных местах – и они говорят, что граница не защищена. Этот вопрос я и хотел бы обсудить. С этим действительно нужно что-то делать. Потому что всегда можно говорить, что мы отходим на заранее подготовленные позиции. Но куда важнее, наверное, их подготовить. Намного заранее, чем на них придется отходить", – резюмировал военнослужащий.

Напомним, по данным ISW, российские захватчики построили 30-километровый так называемый "царь-поезд" между Еленовкой и Волновахой на оккупированном Донбассе. Общая масса эшелона составляет более 50 тысяч тонн.

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