10 стран открыли свои производства, касающиеся военных преступлений в Украине – Венедиктова

В настоящее время зафиксировано не менее 5 тысяч преступлений с квалификацией — военные преступления

На шаг поближе к Гааге. Украина собирает доказательства совершенных рашистами военных преступлений. И помогает в расследовании следователям не только международного суда. А еще и странам, решившим провести собственные расследования. Генеральная прокурока Украины Ирина Венедиктова говорит, что сейчас зафиксировано не менее 5 тысяч преступлений с квалификацией — военные преступления, еще 2 тысячи — причастны к ним.

О перспективах наказания виновных и возмещении ущерба Ирина Венедиктова рассказала в интервью ТСН.

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Фиксация военных преступлений, на сегодняшний день их тысячи. Около 5 тысяч на сегодняшний день с квалификацией предварительно военные преступления, далее у нас около 2 тысяч с квалификациями – причастными к этому. Мы с вами должны понимать, что военные преступления, даже в такой жесткие ситуации, – это первое звено градации, дальше мы идем выше – это преступления против человечности, еще выше – преступление агрессии и геноцид, все эти преступления мы расследуем в разных квалификациях в разных фактажах.

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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД

Прокурор Хан открыл производство, он был в Украине – стратегия расследования, я думаю, что следственная группа приедет от МКС в Украину и расследование международного уголовного суда так же для нас стратегически важно в перспективе. Кроме того, у нас создана совместная следственная группа с Литвой и Польшей. На сегодняшний день 10 стран открыли свои производства, касающиеся военных преступлений. Поэтому хочу сказать, что работа по расследованию она сложна.

ДОКАЗЫ

Нам не нужно ничего доказывать. Мы знаем, что сюда пришли убивать украинцев, как нацию и просто разрушить нашу Украину как государство, но для всего мира мы это должны доказать. Поэтому мы очень тщательно собираем все доказательства, я общаюсь каждый день с коллегами из других юрисдикций и я слышу эти вопросы – вот у вас такой факт, а чем вы это докажете?

В интервью ТСН Ирина Венедиктова рассказала о перспективах наказания рашистов за военные преступления против украинцев

ВОЗМЕЩЕНИЕ

Я считаю, что нам нужно верить в международную справедливость. Да, международное гуманитарное право не смогло предотвратить все, что мы сейчас чувствуем. Это не значит, что мы должны в них не верить, это значит, что мы должны сделать такие инструменты, чтобы мы смогли себя и защитить и обеспечить нашим гражданам возмещение, и никогда больше не разрешить таких агрессий в мире.

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