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"Для нас не имеет значения": Подоляк прокомментировал "указ" Путина о "военном положении" на "присоединенных" к РФ областях

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"Для нас не имеет значения": Подоляк прокомментировал "указ" Путина о "военном положении" на "присоединенных" к РФ областях

Фото: Associated Press

"Военное положение" Путина на оккупированных территориях имеет значение только для россиян.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что объявленное Путиным "военное положение" на временно оккупированных украинских территориях, которые "присоединили" у РФ, для Украины не имеет никакого значения.

Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

"Давайте объективно смотреть на вещи: мы находимся в состоянии полномасштабной войны с Российской Федерацией уже восемь месяцев. Для нас не важно, как они называют это у себя по телевизору и в российских нормативно-правовых актах: "специальной военной операцией" или "военным положением". Это имеет значение только для самих россиян", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что все предусмотренные "военным положением" вещи будут трактоваться Украиной и международным правом как уголовные преступления.

"Принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие вещи, предусматривающие "военное положение", будет трактоваться в Украине и международным правом как уголовные преступления вне зависимости от внутреннего правового обоснования на территории Российской Федерации", – сказал он.

"Указ" Путина о "военном положении"

Российский диктатор Владимир Путин ввел "военное положение" на временно захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Российские СМИ опубликовали полный текст так называемого "указа" главы Кремля. Ввести меры согласно "указу" могут и на территории России, если Кремль признает, что это необходимо.

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