"Для нас важен каждый и каждая": Зеленский попросил генсека ООН содействовать в вывозе с "Азовстали" раненых

"Для нас важен каждый и каждая": Зеленский попросил генсека ООН содействовать в вывозе с "Азовстали" раненых

Президент Украины провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Глава государства выразил благодарность лично Генеральному секретарю за его усилия по эвакуации украинских граждан с «Азовстали».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский проинформировал Антониу Гутерриша об успешном проведении первого этапа, во время которого с «Азовстали» удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение продолжающейся эвакуационной операции.

Президент Украины поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста, которые продемонстрировали возможность достижения прогресса в самых сложных гуманитарных кризисах.

«О роли ООН и МККК в этом узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут оказаться действенными», – отметил глава государства.

Владимир Зеленский также обратился к Генсеку ООН с просьбой оказать содействие в вывозе с «Азовстали» всех раненых.

«Под угрозой – жизнь остающихся там людей. Для нас важен каждый и каждый. Просим вашего содействия в их спасении», – сказал президент.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия со ссылкой на слова командира полка "Азов" сообщил, что по состоянию на вечер 4 мая российские оккупанты прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Несмотря на это, украинские власти имеют связь с защитниками города.

Оккупанты усилили обстрелы "Азовстали" в Мариуполе: предприятие полностью уничтожено и избито

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