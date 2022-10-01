"Для наших планов это не имеет значения": Подоляк – о попытках анессии России части Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина продолжит освобождать свои территории, несмотря на любые заявления России.

Попытка аннексии Россией территорий четырех украинских регионов никак не повлияет на решимость Украины освободить все свои земли.

Об этом заявил Михаил Подоляк в интервью изданию Politico, пишет Офис президента.

"Для наших планов (попытка аннексии Россией – ред.) это не имеет значения. Народ должен освободить все свои территории", — сказал он.

Также советник Ермака высказался о недавно объявленной мобилизации в РФ, отметив, что это свидетельствует о том, что в России закончилась профессиональная армия.

"На смену этой армии приходят совершенно неподготовленные люди. Человеческий ресурс выбросили на передовую, и его просто уничтожат", – отметил он.

При этом он считает, что Украине даже выгодно, что Россия объявила эту мобилизацию.

"Это показывает народу России, что страна действительно находится в состоянии войны, что ей не очень хорошо в этой войне и что сами россияне будут платить большую цену", – говорит советник

В конце Подоляк подчеркнул, что Украина "продолжит выполнять свою работу" по освобождению своей территории.

"У нас нет других вариантов, когда речь идет о правильном завершении войны. Мы не можем оставить какой-то анклав (под российской оккупацией – ред.) или создать новую линию разграничения", – заявил он.

Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин предпринял попытку аннексии украинских территорий. Во время своего выступления он заявил, что результаты псевдореферендумов "известны" и добавил, что Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области "входят в состав РФ".

Соединенные Штаты Америки мгновенно отреагировали на заявления Москвы новыми санкциями.